Rusya, ABD Vatandaşı Marc Fogel'i Serbest Bıraktı

Rusya'dan Kritik Adım

Rusya, 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i serbest bıraktığını açıkladı. Beyaz Saray, bu kararın "iyi niyet göstergesi" olarak değerlendirildiğini belirtti.

Mike Waltz'tan Açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Fogel'in serbest bırakılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Fogel’in serbest bırakılmasıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya'dan ABD'ye doğru yola çıktığını ifade etti.

Pozitif Bir Adım

Waltz, Rusya'nın bu adımının yalnızca iyi niyet göstergesi değil, aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde atılmış bir pozitif adım olduğunu vurguladı.

Marc Fogel'in Durumu

Marc Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına alınmış ve ardından 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.