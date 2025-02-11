DOLAR
36,03 -0,08%
EURO
37,36 -0,65%
ALTIN
3.358,14 0,05%
BITCOIN
3.427.842,71 2,31%

Rusya, ABD Vatandaşı Marc Fogel'i Serbest Bıraktı

Rusya, 2021'den beri tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel’i serbest bıraktı. Beyaz Saray bu adımı 'iyi niyet göstergesi' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 22:35
Rusya, ABD Vatandaşı Marc Fogel'i Serbest Bıraktı

Rusya'dan Kritik Adım

Rusya, 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i serbest bıraktığını açıkladı. Beyaz Saray, bu kararın "iyi niyet göstergesi" olarak değerlendirildiğini belirtti.

Mike Waltz'tan Açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Fogel'in serbest bırakılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Fogel’in serbest bırakılmasıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya'dan ABD'ye doğru yola çıktığını ifade etti.

Pozitif Bir Adım

Waltz, Rusya'nın bu adımının yalnızca iyi niyet göstergesi değil, aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde atılmış bir pozitif adım olduğunu vurguladı.

Marc Fogel'in Durumu

Marc Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına alınmış ve ardından 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne 900 Milyon Dolar Kesinti
2
Edirne'de Kovalamaca: 'Dur' İhtarı Sonrası Sürücü Yakalandı
3
Kayseri'de Silahlı Saldırı Şüphelileri Yakalandı
4
Husiler’den Netanyahu'ya uyarı: Gazze'de askeri karşılık vermeye hazırız
5
AB, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasının Uygulanmasını Talep Ediyor
6
Suudi Arabistan, İsrail'in Aşırılık Yanlısı Açıklamalarını Reddetti
7
Samsun'un 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!