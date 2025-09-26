Rusya, Bazı İngiliz Yetkili ve Siyasilere Ülkeye Giriş Yasağı Getirdi

Rusya, Londra'nın çatışmacı tutumuna yanıt olarak bazı İngiliz bürokrat, düşünce kuruluşu yöneticisi ve siyasilere ülkeye giriş yasağı uyguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:41
Dışişleri Bakanlığı'ndan Londra'ya misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın devam eden çatışmacı tutumuna tepki olarak bazı İngiliz düşünce kuruluşu yöneticisi, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, İngiltere'nin Kiev'e verdiği destekle Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma umudu taşıdığı ileri sürüldü. Bakanlık ayrıca, "Rus karşıtı maceraların" Londra tarafından finanse edilmeye devam ettiğini ve bunun İngiltere'nin kötüleşen sosyal ve ekonomik iç politikasına zarar verdiğini vurguladı.

Bakanlık kararına göre yasak kapsamına alınanlar arasında, yasa dışı tek taraflı yaptırımları destekleyenler ve Rusya hakkında dezenformasyon yayanlar bulunuyor. Açıklamada, söz konusu listede 7 kişinin ismine yer verildiği belirtildi.

Metinde ayrıca, İngiltere Maliye Bakanlığı'ndan bazı kişilerin de yasaklılar arasına alındığı kaydedildi. Bakanlık bu adımı, Londra'nın politikalarına karşı bir misilleme olarak sundu.

Rus tarafının açıklaması, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin sürdüğüne işaret ediyor ve ilerleyen günlerde ilişkinin nasıl şekilleneceği izlenecek.

