Rusya'da Türk İş İnsanlarına Yapay Zeka Uygulama Toplantısı

Rusya'da bulunan Türk iş insanları için yapay zekanın şirketlerde nasıl uygulanabileceği ve sağladığı faydalar hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Rus Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) tarafından organize edilen etkinlik, bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkan Vekili Nurullah Bakır, RTİB Genel Müdürü Recep Haki ve Rusya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerin temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, konuşmasında dünya ekonomisinde yaşanan değişimleri ve önümüzdeki dönemde artan resesyon beklentisini dile getirdi. IMF'nin 2025 yılı için dünya ekonomisinin büyüme tahminlerini düşürdüğünü hatırlatan Bilgiç, ABD’nin gümrük vergilerinin artırılmasının ticaretin yanı sıra hizmet sektörünü de etkileyeceğini belirtti.

Rus ekonomisinin son dönemde büyüme kaydettiğini vurgulayan Bilgiç, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminde yaşanan kısa dönemli düşüşün geçici olduğunu ifade etti. Bilgiç, dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak yapay zekanın önemini vurgulayarak, “Yapay zeka ile 10 sene içinde 7 trilyon dolarlık yeni bir ekonomi yaratılacak.” dedi.

Yenilikçi teknolojilere daha fazla bilgi sahibi olmanın önemine dikkat çeken Bilgiç, yapay zekanın iş dünyasındaki kullanımıyla ilgili fikir alışverişinin sık sık yapılması gerektiğini belirtti.

RTİB Genel Müdürü Recep Haki, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri güçlendirmek için birbirleriyle işbirliği olanaklarını artırmaya çalıştıklarını ifade etti. Haki, konuşmasında “30 yılı aşkın süredir Rusya Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren iş dünyası olarak ortaklarımızla bir araya gelmeyi hedefliyoruz.” diyerek işbirliğinin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından uzmanların katılımıyla Türk iş insanları için uygulamalı yapay zeka ve uluslararası şirketlerin otomasyon örnekleri ile “güç ile esneklik arasındaki dengenin korunması” konularında bilgilendirme yapıldı.

Rusya’da bulunan Türk iş insanları için yapay zekanın şirketlerde kullanımı ve faydası ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Rus Türk İş İnsanları Birliği’nin (RTİB) organizasyonuyla bir otelde düzenlenen programa, RTİB Genel Müdürü Recep Haki (fotoğrafta) ve Rusya’da faaliyet gösteren Türk şirketlerin temsilcileri katıldı. Haki, programda konuşma yaptı.

Rusya’da bulunan Türk iş insanları için yapay zekanın şirketlerde kullanımı ve faydası ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Rus Türk İş İnsanları Birliği’nin (RTİB) organizasyonuyla bir otelde düzenlenen programa, RTİB Genel Müdürü Recep Haki (fotoğrafta) ve Rusya’da faaliyet gösteren Türk şirketlerin temsilcileri katıldı. Haki, programda konuşma yaptı.