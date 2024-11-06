Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ulusal çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını belirterek, "Ukrayna ile ilgili hedeflere odaklanarak, ABD'nin yeni yönetimiyle iş birliği yapacağız." açıklamasında bulundu.

Başkanlık Seçimi Üzerine Değerlendirme

Bakanlık, ABD'deki başkanlık seçimlerine dair bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a dikkat çekildi. "Dört yıl aradan sonra Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi, kesinlikle Amerikalıların Joe Biden yönetiminin sonuçlarından ve Kamala Harris'in Demokrat Parti seçim programından duyduğu memnuniyetsizliği yansıtıyor." denildi.

Demokrat Parti'nin Propagandası

Açıklamada, Demokrat Parti'nin, idari kaynaklarını ve liberal basın desteğini kullanarak Trump'a karşı yoğun bir propaganda yürüttüğüne dikkat çekildi. Buna rağmen, Trump’ın Beyaz Saray’ın küreselci yönelimine karşı ekonominin ve yasa dışı göçün ön plana çıktığı konulara yönelmesi, Harris'in seçim sonucunu kaybetmesine katkı sağladı.

Toplumda Diyanma ve Gerginlik

Ayrıca, “ABD’deki toplum ve seçmenler arasında büyük bir bölünme söz konusu. Trump’ın seçilmesi, iç gerginliğin artması ve birbirleriyle mücadele eden grupların sert tutumlar takınmasına yol açabilir.” şeklinde ifade edildi.

Rusya'nın Ümitleri

Rusya, yeni seçilen Trump ve Cumhuriyetçilerin Kongre’deki etkileri konusunda çok fazla umut taşımadıklarını belirtti. Açıklamada, "ABD’yi yöneten siyasi elitler, partileri ne olursa olsun Rusya’ya karşı benzer bir tutum sergiliyor ve Moskova’yı engellemeye yönelik stratejilerine sadık kalıyorlar." ifadelerine yer verildi.

Sonuç

Son olarak, Rusya, ulusal çıkarlarını korumaya devam edeceğini ve özel askeri operasyonun hedeflerine odaklanarak, yeni ABD yönetimi ile ilişkilerinde mevcut şartlarının değişmeyeceğini vurguladı.