DOLAR
34,23 0,15%
EURO
36,71 2,21%
ALTIN
2.930,78 2,96%
BITCOIN
2.530.201,87 -6,42%

Rusya'dan ABD'ye Mesaj: Ulusal Çıkarları Savunmaya Devam Edeceğiz

Rusya, ABD'nin yeni yönetimiyle ilişkilerinde ulusal çıkarlarını güçlü bir şekilde savunacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:53
Rusya'dan ABD'ye Mesaj: Ulusal Çıkarları Savunmaya Devam Edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ulusal çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını belirterek, "Ukrayna ile ilgili hedeflere odaklanarak, ABD'nin yeni yönetimiyle iş birliği yapacağız." açıklamasında bulundu.

Başkanlık Seçimi Üzerine Değerlendirme

Bakanlık, ABD'deki başkanlık seçimlerine dair bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a dikkat çekildi. "Dört yıl aradan sonra Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi, kesinlikle Amerikalıların Joe Biden yönetiminin sonuçlarından ve Kamala Harris'in Demokrat Parti seçim programından duyduğu memnuniyetsizliği yansıtıyor." denildi.

Demokrat Parti'nin Propagandası

Açıklamada, Demokrat Parti'nin, idari kaynaklarını ve liberal basın desteğini kullanarak Trump'a karşı yoğun bir propaganda yürüttüğüne dikkat çekildi. Buna rağmen, Trump’ın Beyaz Saray’ın küreselci yönelimine karşı ekonominin ve yasa dışı göçün ön plana çıktığı konulara yönelmesi, Harris'in seçim sonucunu kaybetmesine katkı sağladı.

Toplumda Diyanma ve Gerginlik

Ayrıca, “ABD’deki toplum ve seçmenler arasında büyük bir bölünme söz konusu. Trump’ın seçilmesi, iç gerginliğin artması ve birbirleriyle mücadele eden grupların sert tutumlar takınmasına yol açabilir.” şeklinde ifade edildi.

Rusya'nın Ümitleri

Rusya, yeni seçilen Trump ve Cumhuriyetçilerin Kongre’deki etkileri konusunda çok fazla umut taşımadıklarını belirtti. Açıklamada, "ABD’yi yöneten siyasi elitler, partileri ne olursa olsun Rusya’ya karşı benzer bir tutum sergiliyor ve Moskova’yı engellemeye yönelik stratejilerine sadık kalıyorlar." ifadelerine yer verildi.

Sonuç

Son olarak, Rusya, ulusal çıkarlarını korumaya devam edeceğini ve özel askeri operasyonun hedeflerine odaklanarak, yeni ABD yönetimi ile ilişkilerinde mevcut şartlarının değişmeyeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz İçin Tören Düzenlendi
2
Ahmet Sonuç'un Beraati
3
Saadet Partisi'nden 9. Yargı Paketi Değerlendirmesi
4
Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Yapıldı
5
Kütahya'da Telefon Dolandırıcılığına Müdahale
6
Çekya, Sırbistan'ın AB Üyeliği İçin Destek Veriyor
7
Kayseri'de Bıçaklama Olayında Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?