Rusya'dan Batı'ya Sert Uyarı: 'Yanıtsız Kalmaz!'

Batı'ya Sert Mesaj: Rusya Balistik Füze Fırlattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyi fırlatarak Batı'ya "pervasız karar ve eylemlerin yanıtsız kalamayacağı" mesajını verdiğini açıkladı. Peskov, ABD'nin yeni yönetiminin gerginliği artırma yolunu seçtiğini vurgulayarak, bunun tehlikeli bir durum yarattığını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Tepki

Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerini değerlendirerek, bu kararların Orta Doğu'daki durumu etkilemeyeceğini ifade etti. “Bu konudaki yorumlarımız zaman kaybı olur ve bu kararlar bizim için önemsiz.” dedi.

Füze Fırlatılması ve Mesajları

Rusya'nın son günlerde Ukrayna'nın askeri tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çeken Peskov, “Bu durum, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı füzelerin, Rus topraklarına yönelik saldırılarda nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Füzeyi fırlatarak, eylemlerimizin rotasını belirledik.” şeklinde konuştu.

Peskov, fırlatılan füzenin kıtalararası olmadığını ve bu nedenle diğer ülkelere bilgi vermek zorunda olmadıklarını belirtti. Ancak, Rusya'nın Nükleer Tehlikeyi Azaltma Merkezi aracılığıyla bu füze fırlatılmadan 30 dakika önce bilgi verildiğini vurguladı.

ABD'nin Rolü ve Gelişmeler

Peskov, mevcut ABD yönetiminin eylemlerinin sona ermesinin gerektiğini savunarak, “Amerikan yönetiminin, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler kullanması için izin vermesi, durumu daha da gerginleştiriyor.” dedi. Özellikle Washington Post'un haberine göre, ABD'nin, Ukrayna’ya temin ettiği ATACMS füzelerinin Rusya topraklarında sınırlı kullanımlara izin vermesi, bu gerginlik üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

Ayrıca İngiliz basınında, Ukrayna'nın İngiltere tarafından sağlanan Storm Shadow uzun menzilli füzelerini Rusya topraklarında kullandığı yönünde haberler yer aldı. Bu füzelerin menzilinin 250 kilometreden fazla olduğu biliniyor.

Putin'den Açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusunun bu silahları kullanma kararı alan ülkelere karşı gerekli yanıtları verme haklarının olduğunu belirtti. “Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanmayı planlayan ülkelerin elitlerine bu durumu ciddi şekilde düşünmelerini öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.