Rusya'dan İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılara Sert Tepki

Rusya, İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarını Kınıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği geniş çaplı askeri saldırılara sert bir şekilde yanıt vererek bu eylemleri kınadı.

Zaharova, “Sivilleri hedef alan bu ayrım gözetmeyen saldırıların kategorik olarak kabul edilemez olduğunu özellikle vurgulamak isteriz.” şeklinde konuştu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki durumun ciddi bir şekilde kötüleşmesinin endişe verici olduğu ifade edildi.

İsrail'in Saldırıları Hakkında Bilgi

Zaharova, İsrail’in 23 Eylül’de Hizbullah’ın askeri altyapısını hedef almak amacıyla başlattığı “Kuzeyin Okları” adlı hava saldırısını da hatırlattı. Saldırılarda Lübnan’ın güney ve doğusundaki birçok yerleşim birimi etkilendi.

Bu saldırıların büyük sivil kayıplara ve önemli ölçüde altyapı hasarına yol açtığını belirten Zaharova, “İsrail’in Hizbullah silahlarının orada depolandığını bahane ederek yerleşim bölgelerine saldırması kabul edilemez.” dedi.

İnsani Durum ve Gerilimin Önlenmesi

Bugün Bekaa Vadisi’ne düzenlenen bir bombardımanda 10 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiğinin de altını çizen Zaharova, uluslararası topluma durumu kontrol altına alma çağrısında bulundu.

Zaharova, “Düşmanlıkların derhal durdurulması, siyasi ve diplomatik bir çözüme ulaşmak için elzemdir. Orta Doğu'da geniş çaplı bir silahlı çatışma yaşanmasını önlemek için her şey yapılmalıdır,” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Rusya'nın uluslararası ve bölgesel ortakları ile koordinasyon sağlamaya hazır olduğunu belirten Zaharova, “Bölgedeki hiçbir devletin güvenliğinin diğerlerinin aleyhine olmaması gerektiğinin altını çiziyoruz.” ifadelerini kullandı.