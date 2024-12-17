Rusya'dan Türkiye ile Suriye Üzerine Temaslar Devam Ediyor

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov'dan Önemli Açıklamalar

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye ile Suriye'nin geleceği konusunda iletişimin sürdüğünü belirtti. Buravov, yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye-Rusya İlişkileri ve BDT İşbirliği

Buravov, Rusya'nın başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) çerçevesinde iş birliğini geliştirdiğini vurgulayarak, ülkelerinin daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzenine katkıda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca BRICS'in potansiyelinin arttığını ve yeni ortak ülke statüsü tekliflerinin değerlendirildiğini aktardı.

Ukrayna'daki Durum ve Türkiye ile Ticaret

Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişine de değinen Buravov, Rusya'nın siyasi ve diplomatik çözüm çabalarına devam ettiğini belirtti. Türkiye ile ilişkilerin aktif bir şekilde geliştiğini söyleyen Buravov, Türkiye'yi geçen yıl 6 milyondan fazla Rus vatandaşının ziyaret ettiğini ifade etti.

Suriye ile İlgili Temaslar

Buravov, "Türkiye ile, Suriye ve Suriye halkıyla geleneksel dostluk ilişkilerimizi düşünerek şimdi bu yeni koşullarda ne gibi şeylerin yapılacağı konusunda temaslarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu. Geçmişte Türkiye ve Rusya arasında yapılan ortak temaların devam ettiğini ekledi.

Suriye'nin Geleceği Üzerine Değerlendirmeler

Buravov, Suriye'nin demokratik ve ekonomik açıdan sağlam bir ülke haline gelmesinin tüm tarafların ortak isteği olduğunu vurguladı. Suriye'deki zorluklarla başa çıkma konusunda Rusya'nın dayanışmasını ifade etti.

Astana Süreci ve Ortak Görüşmeler

Buravov, Astana sürecinin sona erip ermediği sorusu üzerine, "Bu formatın komşu ülkelerin tutumlarını uyumlaştırma açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz." dedi. Ayrıca, bu formatın gelecekte de devam edebileceğini belirtti.

Son olarak, Gürcistan'daki gelişmelere değinen Buravov, Batı'nın ilgili ülkelerin içişlerine karışmaya devam ettiğini ifade etti.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuştu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuştu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.