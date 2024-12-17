DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,76 -0,1%
ALTIN
2.971,56 0,25%
BITCOIN
3.730.346,28 -0,57%

Rusya'dan Türkiye ile Suriye Üzerine Temaslar Devam Ediyor

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, Türkiye ile Suriye'nin geleceği hakkında temasların sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:28
Rusya'dan Türkiye ile Suriye Üzerine Temaslar Devam Ediyor

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov'dan Önemli Açıklamalar

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye ile Suriye'nin geleceği konusunda iletişimin sürdüğünü belirtti. Buravov, yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye-Rusya İlişkileri ve BDT İşbirliği

Buravov, Rusya'nın başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) çerçevesinde iş birliğini geliştirdiğini vurgulayarak, ülkelerinin daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzenine katkıda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca BRICS'in potansiyelinin arttığını ve yeni ortak ülke statüsü tekliflerinin değerlendirildiğini aktardı.

Ukrayna'daki Durum ve Türkiye ile Ticaret

Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişine de değinen Buravov, Rusya'nın siyasi ve diplomatik çözüm çabalarına devam ettiğini belirtti. Türkiye ile ilişkilerin aktif bir şekilde geliştiğini söyleyen Buravov, Türkiye'yi geçen yıl 6 milyondan fazla Rus vatandaşının ziyaret ettiğini ifade etti.

Suriye ile İlgili Temaslar

Buravov, "Türkiye ile, Suriye ve Suriye halkıyla geleneksel dostluk ilişkilerimizi düşünerek şimdi bu yeni koşullarda ne gibi şeylerin yapılacağı konusunda temaslarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu. Geçmişte Türkiye ve Rusya arasında yapılan ortak temaların devam ettiğini ekledi.

Suriye'nin Geleceği Üzerine Değerlendirmeler

Buravov, Suriye'nin demokratik ve ekonomik açıdan sağlam bir ülke haline gelmesinin tüm tarafların ortak isteği olduğunu vurguladı. Suriye'deki zorluklarla başa çıkma konusunda Rusya'nın dayanışmasını ifade etti.

Astana Süreci ve Ortak Görüşmeler

Buravov, Astana sürecinin sona erip ermediği sorusu üzerine, "Bu formatın komşu ülkelerin tutumlarını uyumlaştırma açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz." dedi. Ayrıca, bu formatın gelecekte de devam edebileceğini belirtti.

Son olarak, Gürcistan'daki gelişmelere değinen Buravov, Batı'nın ilgili ülkelerin içişlerine karışmaya devam ettiğini ifade etti.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuştu ve...

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuştu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuştu ve...

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuştu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Villa İnşaatında Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi'nin Belgesel Tanıtımını Yaptı
4
ECOWAS'tan "Eko" Para Birimi İçin Hızlı Adımlar
5
Netanyahu'nun Kahire'ye Gittiği İddiaları Reddedildi
6
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
7
Hamas: Katar'daki Görüşmeler Olumlu, Anlaşma İçin Yeni şartlar Gelmemeli

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar