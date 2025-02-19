Rusya'dan Zelenskiy Açıklaması: Her Türlü Provokasyona Başvurabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecini engelleyerek savaşı sürdürmek amacıyla her türlü provokasyona başvurabileceğini ifade etti.

Medvedev, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Zelenskiy’nin mevcut durumunu yorumladı. Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Zelenskiy'den “çalınan paranın hesabını sorduğuna ve Ukrayna'da yapılacak seçimler ile sahadaki gerçeklikleri kabul etmesini istediğine” dikkat çekti. Bu durumun Zelenskiy için zor bir dönem yarattığını vurgulayan Medvedev, “öngörülemez eylemlerde” bulunabileceğinin altını çizdi.

Medvedev, bu konuyla ilgili olarak, “Cephedeki sorunlar ve iç durumundaki zorluklar yanı sıra, baş destekçisi (ABD) de kendisine oldukça öfkeli. Ondan her şey beklenebilir. Müzakere sürecinin bozulması ve savaşın sürdürülmesi amacıyla her türlü provokasyona başvurabilir. Kendi kentlerine ve halkına yönelik ‘kirli bomba’ dahil kitle imha silahı kullanabilir.” şeklinde konuştu.