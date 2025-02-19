Rusya'dan Zelenskiy Açıklaması: Her Türlü Provokasyona Başvurabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Zelenskiy'nin savaşın sürmesi için provokasyon yapabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:00
Rusya'dan Zelenskiy Açıklaması: Her Türlü Provokasyona Başvurabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecini engelleyerek savaşı sürdürmek amacıyla her türlü provokasyona başvurabileceğini ifade etti.

Medvedev, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Zelenskiy’nin mevcut durumunu yorumladı. Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Zelenskiy'den “çalınan paranın hesabını sorduğuna ve Ukrayna'da yapılacak seçimler ile sahadaki gerçeklikleri kabul etmesini istediğine” dikkat çekti. Bu durumun Zelenskiy için zor bir dönem yarattığını vurgulayan Medvedev, “öngörülemez eylemlerde” bulunabileceğinin altını çizdi.

Medvedev, bu konuyla ilgili olarak, “Cephedeki sorunlar ve iç durumundaki zorluklar yanı sıra, baş destekçisi (ABD) de kendisine oldukça öfkeli. Ondan her şey beklenebilir. Müzakere sürecinin bozulması ve savaşın sürdürülmesi amacıyla her türlü provokasyona başvurabilir. Kendi kentlerine ve halkına yönelik ‘kirli bomba’ dahil kitle imha silahı kullanabilir.” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' Açılışında Öncelik Kültürel Miras
2
Denizli'de Sporcu Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 18 Yaralı Taburcu, 2 Kayıp
3
Emlak Konut'tan Orta Gelir Grubuna Yönelik 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluştu
6
Kastamonu Valiliği'nden Çocuklara Kar Tatili Mesajı: Eğlencenin Keyfini Çıkarın!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!