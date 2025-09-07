DOLAR
Rusya: Dnipropetrovsk'te Horoşye Yerleşimini Ele Geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas'ta ilerleme kaydettiklerini ve Dnipropetrovsk'teki Horoşye yerleşimini ele geçirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:02
Rusya Savunma Bakanlığı: Horoşye ele geçirildi

Bakanlıktan gelen açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Horoşye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildiği ve Donbas'taki bazı önemli noktaların ele geçirildiğinin belirtildiği kaydedildi.

Açıklamanın detayları

Doğu askeri birlikleri, saldırı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Horoşye yerleşim birimini kurtardı.

Açıklamada ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusu için kullanılan askeri sanayi ve ulaştırma altyapı tesisleri, uzun menzilli insansız hava araçlarının toplanma, depolanma ve fırlatılma noktaları, silah ve askeri teçhizat depoları, askeri havaalanları ve iki hava savunma radar istasyonuna saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Bunun yanı sıra, Ukrayna silahlı güçlerinin ve yabancı paralı savaşçıların 149 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının ateş altına alındığı belirtildi.

