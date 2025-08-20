Rusya Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşimi ele geçirdi

Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamanın detayları

Bakanlığın bildirisinde, Merkez askeri birliklerinin düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Suhetskoye ve Pankovka yerleşim birimlerini kurtardığı; Doğu askeri birliklerinin ise taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Novogeorgiyevka yerleşim birimini kurtardığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Rus güçlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait önemli hedefleri vurduğu, bu saldırılarda yakıt ikmal tesisleri, bir insansız hava aracı montaj atölyesi ile Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların bulunduğu 148 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarına zarar verildiği belirtildi.