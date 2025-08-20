DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,69 0,03%
ALTIN
4.375,88 -0,08%
BITCOIN
4.644.798,99 -0,03%

Rusya: Dnipropetrovsk ve Donetsk'te 3 yerleşim ele geçirildi

Rusya, Donetsk ve Dnipropetrovsk'ta Suhetskoye, Pankovka ve Novogeorgiyevka'nın kontrolünü aldığını açıkladı; Ukrayna hedeflerine saldırılar düzenlendi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:56
Rusya: Dnipropetrovsk ve Donetsk'te 3 yerleşim ele geçirildi

Rusya Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşimi ele geçirdi

Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamanın detayları

Bakanlığın bildirisinde, Merkez askeri birliklerinin düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Suhetskoye ve Pankovka yerleşim birimlerini kurtardığı; Doğu askeri birliklerinin ise taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Novogeorgiyevka yerleşim birimini kurtardığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Rus güçlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait önemli hedefleri vurduğu, bu saldırılarda yakıt ikmal tesisleri, bir insansız hava aracı montaj atölyesi ile Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların bulunduğu 148 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarına zarar verildiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
2
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
3
İsrail Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 673 Filistinli Sporcuyu Öldürdü
4
Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Yaşar Güler: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Şırnak'ta Somut Ufka Döndü
6
Pakistan'da Muson Felaketi: Ölü Sayısı 746'ya Yükseldi
7
Suriye Savunma Bakanlığı Heyeti Türkiye'de Harp Enstitülerini Ziyaret Etti

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek