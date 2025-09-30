Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Kirovsk ve Seversk Malıy'ın ele geçirildiğini ve gece 81 İHA'nın hava savunma tarafından yok edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:52
Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde 2 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan paylaşılan güncel bilgilere göre, cephede Rus güçleri pozisyonlarını güçlendirdi. Açıklamada şu ifadeye yer verildi: "Batı ve Güney askeri gruplarına bağlı birlikler, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kirovsk ve Seversk Malıy yerleşim yerlerini kurtardı."

Açıklamada ayrıca gece Ukrayna'ya ait 81 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Rus bölgeleri üzerinde yok edildiği kaydedildi.

Bakanlık, dün Donetsk bölgesinde Şandrigolovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı
2
Antalya'da Bıçakla Cinayet Davasında Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
3
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman kapatıldı
4
İstanbul Ümraniye'de İzinsiz Pankart: 6 Zanlı Yakalandı
5
Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Kurtardı
6
İstanbul Polis Bandosu, Üsküdar Huzurevi'nde 1 Ekim Konseri
7
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar