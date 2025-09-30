Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde 2 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan paylaşılan güncel bilgilere göre, cephede Rus güçleri pozisyonlarını güçlendirdi. Açıklamada şu ifadeye yer verildi: "Batı ve Güney askeri gruplarına bağlı birlikler, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kirovsk ve Seversk Malıy yerleşim yerlerini kurtardı."

Açıklamada ayrıca gece Ukrayna'ya ait 81 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Rus bölgeleri üzerinde yok edildiği kaydedildi.

Bakanlık, dün Donetsk bölgesinde Şandrigolovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.