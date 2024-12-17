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Rusya, Donetsk'te Annovka Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Annovka yerleşimini ele geçirdiğini açıkladı. Uçak ve zırhlılar kaydedildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:23
Rusya, Donetsk'te Annovka Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'teki Annovka'nın Kontrolünü Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Annovka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili detaylı bilgi verdi.

İlerleme ve Stratejik Başarılar

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Rus ordusunun cephede ilerlemeyi sürdürdüğü vurgulandı. "Güney Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Annovka yerleşim birimi kurtarıldı," ifadesi yer aldı.

Kaybedilen Askeri Donanım

Bakanlık, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 37 bin 867 insansız hava aracı (İHA), 590 hava savunma füze sistemi, 19 bin 827 tank ve zırhlı araç, 1501 çok namlulu roketatar, 19 bin 738 obüs ve havan topu ile 29 bin 286 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.

Önceki Başarılar

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, dün ordunun Donetsk bölgesindeki Yelizavetovka yerleşim birimini de ele geçirdiğini bildirmişti. Bu gelişmeler, bölgedeki askeri dengenin değiştiğine işaret ediyor.

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