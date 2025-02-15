Donetsk'te Stratejik Bir Kazanım

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Berezovka yerleşim biriminde kontrol sağladığını duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler verildi.

Savaşta İlerleyiş Devam Ediyor

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephedeki ilerleyişinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Berezovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Uçak ve İHA Kayıpları

Son 24 saatte, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, mühimmat depolarına ve asker konuşlanma noktalarına yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Açıklamaya göre bu süreçte, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 43 bin 472 İHA, 594 hava savunma füze sistemi, 21 bin 464 tank ve zırhlı araç, 1517 çok namlulu roketatar, 21 bin 743 obüs ve havan topu ile 31 bin 700 özel askeri araç imha edildi."

Rus Hava Savunmasından Yanıt

Açıklamada ayrıca, Ukrayna’nın gece İHAlarla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtilirken, Rus hava savunma sistemlerinin 40 İHA'yı vurduğu kaydedildi. Bu İHA'ların 17'sinin Volgograd, 12'sinin Kaluga ve 9'unun Rostov bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

Yangın ve Güvenlik Önlemleri

Kaluga Bölge Valisi Vladislav Şapşa, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İHA'nın düşmesi sonucu bir fabrikada yangın çıktığını belirtti. Olayla ilgili gerekli çalışmaların sürdüğünü ifade eden Vali, saldırıda can kaybı veya yaralı olmadığını duyurdu.

Geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde 6 yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıklamıştı.