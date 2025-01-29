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Rusya, Donetsk'te Novoelizavetovka Kontrolünü Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Novoelizavetovka yerleşim biriminde kontrol sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:44
Rusya, Donetsk'te Novoelizavetovka Kontrolünü Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'te Novoelizavetovka Kontrolünü Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novoelizavetovka yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını duyurdu. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da yürüttüğü faaliyetlerle ilgili güncel bilgiler verdi.

Rus Askeri İlerlemesi Devam Ediyor

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna üzerindeki cephede ilerleyişini sürdürdüğü belirtilerek, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novoelizavetovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Son 24 Saatteki Saldırılar

Son 24 saat içinde, 152 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) ile insansız deniz araçları üretim ve montaj atölyeleriyle depolarına yönelik saldırılar düzenlendiği aktarıldı. Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait 165 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Kaybı Gruplarının Gözler Önünde

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplamda 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 800 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 887 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 21 bini aşkın obüs ve havan topu ile 30 bin 878 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Harkiv'deki Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün de Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Dvureçnaya yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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