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Rusya, Donetsk'teki Voznesenka'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Voznesenka yerleşimini ele geçirdiğini açıkladı. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:46
Rusya, Donetsk'teki Voznesenka'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya, Donetsk'teki Voznesenka'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Voznesenka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlıktan gelen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Askeri İlerleme

Açıklamaya göre, Rus ordusu cephede ilerlemeye devam ediyor. "Merkez Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Voznesenka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Önemli Veriler

Son 24 saatte, 142 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına ve enerji unsurlarına yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 785 insansız hava aracı (İHA), 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 208 tank ve zırhlı araç, 1488 çok namlulu roketatar, 17 bin 845 obüs ve havan topu ile 28 bin 261 özel askeri araç imha edildiği belirtildi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Rovnopol yerleşim biriminin de kontrol altına alındığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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