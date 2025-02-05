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Rusya, Donetsk ve Harkiv'de Yerleşim Birimlerini Ele Geçirdi

Rusya, Harkiv'deki Novomlınsk ve Donetsk'teki Baranovka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:36
Rusya, Donetsk ve Harkiv'de Yerleşim Birimlerini Ele Geçirdi

Rusya, Ukrayna'daki Yeni Kontrollerini İlan Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Novomlınsk ve Donetsk bölgesindeki Baranovka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, Rus ordusu Ukrayna'daki cephe pozisyonlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Askeri Eylemler Hızla Devam Ediyor

Açıklamada, "Batı ve Merkez askeri grup birlikleri, Harkiv bölgesinin Novomlınsk, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Baranovka yerleşim birimlerini kurtardı" şeklinde ifadelere yer verildi. Son 24 saatte, 157 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, İHA depolama ve eğitim merkezlerine düzenlenen saldırılar da vurgulandı.

Kaybedilen Askeri Güçler

Yapılan açıklamada, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 42 bin 463 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 21 bin 34 tank ve zırhlı araç, 1513 çok namlulu roketatar, 21 bin 276 obüs ve havan topu ile 31 bin 218 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Ukrayna'nın Askeri Kayıpları

Ayrıca, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 57 bin 655 asker, 334 tank, 244 piyade savaş aracı, 193 zırhlı personel taşıyıcısı ve 1744 zırhlı aracı kaybettiği belirtildi.

Ukrayna'nın İHA Saldırı Girişimi

Açıklamada, Ukrayna'nın gece yapılan saldırı girişiminde 4 İHA'nın Rus topraklarına saldırdığı ifade edildi. Rus hava savunma sistemleri bu İHA'lardan 2'sini Kursk, 2'sini ise Belgorod bölgeleri üzerinde düşürdüğünü bildirdi.

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