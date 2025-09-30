Rusya: Gazze'de Ateşkese Yönelik Tüm Girişimler Desteklenmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik barış planını değerlendirdi.

Planın öne çıkan maddeleri

Zaharova, planın Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den çekilme sürecinin başlatılması ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi himayesinde insani yardımın ulaştırılması gibi noktaları içerdiğini söyledi. Ayrıca önde gelen Arap Müslüman ülkelerin bu inisiyatifi desteklediğine dikkat çekti.

Filistin Ulusal Yönetimi'nin kapsamlı bir barış anlaşması geliştirilmesi amacıyla tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu açıkladığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Trump'ın planını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"Rusya, Gazze'de ateşkesin acilen sağlanması ve kan dökülmesinin önlenmesi gerektiğini sürekli savundu. Bu yönde atılan her türlü adımın ve girişimin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ateşkesin sürdürebilir olacağını ve Filistin topraklarındaki durumun uzun vadeli istikrara kavuşmasını sağlayacağını umuyoruz. Bu, saldırılar esnasında yok edilen altyapının yeniden inşa edilmesi için geniş çaplı çalışmaların başlatılmasını sağlayacak."

Zaharova, planın sorunsuz şekilde uygulanmasının önemini vurgulayarak, bunun İsrail ile Filistin arasında yapıcı diyaloğun yeniden başlamasına yol açacağı umudunu dile getirdi.