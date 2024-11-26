Rusya, Harkiv'deki Kopanki'yi Kontrolüne Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Harkiv bölgesindeki Kopanki yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan resmi duyuruda, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri faaliyetleriyle ilgili önemli bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun cephe hattında ilerlemeye devam ettiği vurgulandı. Batı Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Kopanki'nin kurtarıldığı ifade edildi.

Ukrayna Altyapısına Hava Saldırıları

Son 24 saate dair veriler doğrultusunda, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına ve İHA yönetim merkezine yönelik 135 farklı saldırı düzenlendiği bildiriliyor. Açıklamada, bu İHA merkezinden Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırılar yapılmış olduğu kaydedildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Energodar kenti ve Zaporijya NGS'ye karşı düzenlediği beş saldırının üçünde İHA'ların kullanıldığı belirtildi. Ancak, bu saldırılarda ölü veya yaralı olmadı ve yalnızca bir idari binada küçük çapta hasar oluştu.

Ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplamda 649 uçak, 283 helikopter, 36 bin 719 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 508 tank ve zırhlı araç ile 28 bin 739 özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta ise, Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde 7 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.