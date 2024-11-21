Rusya, İngiltere yapımı 'Storm Shadow' Füzelerini Düşürdü

Rusya, İngiltere Üretimi Füzeleri Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere yapımı 2 adet 'Storm Shadow' uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, yapılan açıklamada Ukrayna'daki savaşla ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Dalneye'deki Başarı

Açıklamada, Rus birliklerinin Donetsk bölgesindeki Dalneye yerleşim birimini ele geçirdiği belirtildi. Ayrıca, İngiliz füzeleri dışında ABD yapımı 6 adet HIMARS füzesi ile 67 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Savaşın Verileri

Bakanlık, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplamda 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 467 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 420 tank ve zırhlı araç, 1490 çok namlulu roketatar, 18 bin 318 obüs ile havan topu ve 28 bin 573 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Storm Shadow'un İlk Kullanımı

Dün, İngiliz basınında çıkan haberlere göre, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı 'Storm Shadow' (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin ilk kez Rus topraklarında kullanıldığı iddia edilmişti. Bu füzelerin menzilinin 250 kilometrenin üzerinde olduğu biliniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.