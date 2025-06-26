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Rusya: İran'ın UAEA ile İşbirliğine Destek Veriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği sürdürmesinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 16:18
Rusya: İran'ın UAEA ile İşbirliğine Destek Veriyoruz

Rusya: İran'ın UAEA ile İşbirliğine Destek Veriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sürdürmesinden yana olduklarını belirtti. Lavrov, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin İsrail ve ABD'nin saldırgan eylemleri sonucunda zarar gördüğüne dikkat çekti.

Moskova'da Görüşme

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane ile Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, ortak basın toplantısında İran ile ilgili durumu ele aldı. Lavrov, İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik tesislere yapılan saldırıların nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimine zarar verdiğini ifade etti.

ABD ve İsrail'in Rolleri

ABD ve İsrail'in UAEA'nın raporlarını göz ardı ettiğini belirten Lavrov, bunun ajans için önemli bir ders olduğunu vurguladı. Ayrıca Lavrov, bazı Batılı ülkelerin bizzat durumu kullanarak İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlemesine zemin hazırladıklarını belirtti.

İran'ın İşbirliğini Sürdürmesi Gerekiyor

İran parlamentosunun UAEA ile işbirliğini durdurma yönündeki kararına değinen Lavrov, "İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sürdürmesinden yanayız. İran liderinin nükleer silah oluşturma planlarının olmadığını belirten açıklamalarına değer verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Durumun Siyasi Yönü

Lavrov, durumun siyasi yönü hakkında, İsrail'in Hamas'a karşı sürdürdüğü operasyonların ardından İran'a karşı devam edeceği yönündeki açıklamaların endişe verici olduğunu söyledi.

NATO Harcamaları Üzerine Değerlendirme

NATO'nun savunma harcamalarını artırma kararını değerlendiren Lavrov, bu durumun Avrupa Birliği ve İngiltere'nin vergi mükelleflerine tehdit oluşturacağını ancak Rusya'nın güvenliğini etkilemeyeceğini vurguladı. Lavrov, bu paraların Ukrayna'daki savaş için kullanıldığını ve bu savaşın sonuçsuz kalacağını da sözlerine ekledi.

Laos ile İlişkiler Üzerine Güncellemeler

Laos Dışişleri Bakanı Phomvihane, Rusya ile ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını ifade ederek ticari ilişkilerin potansiyelin gerisinde kaldığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

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