Rusya, İşkencenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nden Çekildi

Putin, Rusya'nın 1987 tarihli İşkenceyi Önleme Sözleşmesi ve 1990'larda imzalanan iki protokolden çekilmesini onayladı; Moskova daha önce Avrupa Konseyi ve AİHS'den ayrılmıştı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:43
Putin imzaladı; iki protokol de feshedildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik yasayı imzaladı.

Karar, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde Putin'in imzasıyla yayımlandı. Yasa uyarınca Rusya, 1987 tarihli İşkencenin ve Gayriinsani veya Küçültücü Ceza ya da Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi.

Ayrıca yasa, anlaşma kapsamında 1990'larda imzalanan iki protokolün de feshedildiğini bildiriyor.

Moskova yönetimi daha önce de Avrupa kurumlarından ayrılma adımları atmıştı: Mart 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine son verildi ve Eylül 2022'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) ayrılma gerçekleşti.

Yasa metni ve çekilme kararına ilişkin resmi açıklamalar ilgili hukuk sisteminde yayımlandı; uygulama ve sonuçlara dair ayrıntılar resmi kaynaklardan takip edilecek.

