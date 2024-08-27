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Rusya İstihbarat Servisi'nden Pavel Durov'la İlgili Açıklamalar

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Telegram'ın kurucusu Durov'un bilgileri Batı ile paylaşmamasını umuyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:27
Rusya İstihbarat Servisi'nden Pavel Durov'la İlgili Açıklamalar

Rusya İstihbarat Servisi'nden Durov Açıklamaları

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Durov'un uygulamadaki hassas bilgileri Batılı ülkelerle paylaşmaması yönündeki umudunu dile getirdi.

Durov'un Gözaltı Süreci

Geçtiğimiz günlerde Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre, Durov 24 Ağustos'ta Paris'teki bir havalimanında yasa dışı içeriklere yönelik olarak gözaltına alındı. Bu durum, pek çok tartışmaya yol açtı.

Telegram ise, şirketin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uygunluk sağladığını belirterek, Durov'a yöneltilen suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Tepkiler ve Gözaltı Süresinin Uzatılması

Durov'un gözaltı süresine ilişkin Rusya'nın tepkileri sürerken, sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk da Durov için "serbest bırakılma" çağrısında bulundu. Fransız yetkililer, Durov'un gözaltı süresini uzatarak, yasal süreçlerin devam ettiğini duyurdu. Fransa’da gözaltı süresi maksimum 96 saat olarak belirlenmiş durumda ve bu sürenin sonunda Durov'un serbest bırakılmasına ya da tutuklanmasına yönelik bir karar alınacak.

Durov'un Vatandaşlık Durumu

Pavel Durov, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlıklarına sahiptir.

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