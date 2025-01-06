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Rusya: Kiev'in Yıkıcı Politikaları Moldova'daki Enerji Krizini Derinleştiriyor

Rusya, Kiev yönetiminin yıkıcı politikalarının Moldova'daki enerji krizini derinleştirdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 21:45
Rusya: Kiev'in Yıkıcı Politikaları Moldova'daki Enerji Krizini Derinleştiriyor

Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliği, Kiev yönetiminin yıkıcı politikalarının Moldova'daki enerji krizini artırdığını öne sürdü. Büyükelçilik, bu açıklamayı Moldova topraklarında bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesindeki doğal gaz krizi konusunda yaptı.

Açıklamada, 1 Ocak itibarıyla Rus doğal gazının kesilmesi nedeniyle durumun daha da kötüleştiği belirtilerek, "Kişinev yönetiminin Gazprom ile ilişkilerindeki sorunları kasıtlı olarak görmezden gelmesi, bölgedeki krizin ana nedeni." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yönetiminin politikalarının Moldova'daki enerji krizini körüklediği ifade edildi.

Büyükelçilik, Ukrayna'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına dair anlaşmayı uzatmadığını ve bu durumun Transdinyester bölgesindeki sorunların Batı ve Ukrayna tarafından suni şekilde oluşturulduğunu vurguladı. Transdinyester bölgesine, Rus doğalgazı Ukrayna üzerinden sevk edilmekteyken, Gazprom, 1 Ocak’ta yaptığı açıklamada Ukrayna’nın Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını uzatmayı reddettiğinin ve bunun sonucu olarak sevkiyatların durdurulduğunun altını çizdi.

Ayrıca, Gazprom'un Moldova'ya borcunu ödemediği için 1 Ocak'ta doğal gaz sevkiyatını durdurduğuna da dikkat çekildi.

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