Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları! Trump için çalışıyor...

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden ismi açıklanmayan bir yetkiliye göre, Rusya, önceki seçimlerde olduğu gibi benzer taktiklerle ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor. Rusya'nın faaliyetleri, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan propaganda ve bazı politik figürleri hedef alarak bölücü söylemleri yayma çabalarını içeriyor.

İRAN'IN ROLÜ VE ÇİN'İN DURUŞU

Ayrıca, İran'ın da benzer çabalar içinde olduğu belirtiliyor. İran, internet üzerinden aktivist roller üstlenerek protestoları teşvik etmeye ve mali destek sağlamaya çalışıyor. Ancak, ABD istihbaratı, şu ana kadar tespit edilen faaliyetlerin seçim prosedürlerini doğrudan etkilemeye yönelik olmadığını vurguluyor.

ABD İSTİHBARATININ DEĞERLENDİRMESİ

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya'nın tercihlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtirken, Çin'in ise seçimlere müdahale etmediğini ifade etti. ABD istihbarat yetkilileri, seçim tarihine yaklaşıldıkça Rusya ve diğer ülkelerin müdahale çabalarının artabileceği uyarısında bulundu.