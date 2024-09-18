Rusya'nın Askeri Faaliyetlerine ABD'den Yanıt: Alaska'ya Asker Sevk Edildi

ABD, Alaska'ya Asker Sevkiyatı Gerçekleştiriyor

Rusya'nın, Alaska bölgesindeki askeri faaliyetlerini artırması üzerine Amerikan Ordusu, bölgeye asker gönderme kararı aldı. 10-16 Eylül tarihleri arasında Pasifik ve Arktik okyanuslarında gerçekleştirilen "Okyanus-24" askeri tatbikatları, bu hareketin tetikleyicisi oldu.

130 Asker ve HIMARS Sistemleri

Amerikan Ordusu, Rusya'nın tehditlerine karşılık olarak, mobil roketatar sistemleriyle donatılmış yaklaşık 130 askerini Aleut Adaları'na gönderdi. Bu askerlerin ayrıca yüksek hareket kabiliyetine sahip 2 adet HIMARS topçu roket sistemiyle bölgeye ulaştığı bildirildi.

Alaska'daki Durum

ABD ve Kanada'nın Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), 11 ile 15 Eylül arasında Alaska açıklarında Rus askeri uçaklarını takip ettiğini açıkladı. Pent egon'un verilerine göre, 8 Rus askeri uçağı ve 4 donanma gemisi, Alaska'ya yaklaşmasına rağmen Amerikan hava sahasını ihlal etmedi.

Shemya Adası'ndaki Askeri Üs

Yaralılar için "Kuvvet Yansıtma" isimli operasyon kapsamında, Amerikan askerleri, yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Shemya Adası'na sevk edildi. Adada, II. Dünya Savaşı'ndan kalma Amerikan Hava Kuvvetleri üssü mevcut.

Çin ile Stratejik İşbirliği Mesajı

Öte yandan, Çin Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin donanmalarının birlikte gerçekleştireceği "Northern United 2024" tatbikatının detaylarını açıkladı. Bu askeri tatbikatlar, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini geliştirmeyi ve güvenlik tehditleriyle ortak mücadele edilmesini hedefliyor.

Sonuç

Rusya'nın geniş çaplı tatbikatına karşılık olarak ABD'nin attığı bu adımlar, bölgede potansiyel bir gerilim kaynağı olarak öne çıkıyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, "Rusların ve Çinlilerin hareketlerini yakından izliyoruz ve buna yanıt vermeye hazırız." diyerek, gerilimin ciddiyetini vurguladı.