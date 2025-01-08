Rusya’nın Engels Şehrinde Acil Durum İlan Edildi

Rusya’nın Engels Şehrinde Acil Durum Duyuruldu

Rusya, Ukrayna tarafından gerçekleştirilmiş insansız hava araçları (İHA) saldırıları sonucu Saratov bölgesinde bulunan Engels şehrinde acil durum ilan etti.

Vali Busargin Açıklama Yaptı

Saratov Valisi Roman Busargin, saldırıya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yapılan saldırı nedeni ile Engels'teki bir sanayi bölgesinde meydana gelen yangının devam ettiğini bildirdi.

Rus medyasına yansıyan görüntülerde, yangının başlamış olduğu sanayi bölgesinde söndürme çalışmalarının sürdüğü gözlemleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılarda Ukrayna'ya ait 32 İHA’nın imha edildiğini açıkladı.