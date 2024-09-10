Rusya'nın "Okyanus-2024" Askeri Tatbikatı Başladı

Putin, "Okyanus-2024" Tatbikatına Katıldı

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi topraklarında başlayan "Okyanus-2024" askeri stratejik tatbikatına çevrim içi olarak katıldı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamayla, tatbikatın kapsamı ve katılımcıları hakkında bilgiler verildi.

Geniş Kapsamlı Katılım

Putin, tatbikata Çin donanmasına ait gemi ve uçakların katıldığını, bunun yanı sıra 15 farklı ülkeden gözlemcilerin davet edildiğini belirtti. Tatbikatta, Rus deniz ve hava kuvvetlerinin hazırlık seviyesinin değerlendirileceği ifade edildi. "Bu tatbikat, bizim için büyük bir önem taşıyor," diyen Putin, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sırasında elde edilen deneyimlerin tatbikatta dikkate alınacağını ifade etti. Ayrıca, modern silahların kullanımı konusunda çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.

Jeopolitik Gerilimler ve Askeri İşbirliği

Putin, jeopolitik gerilimlerin artmasının askeri işbirliğini güçlendirmeyi zorunlu kıldığını vurguladı. "ABD, küresel askeri hakimiyetini sürdürmek için Rusya'yı stratejik olarak yenilgiye uğratmaya çalışıyor," dedi. Aynı zamanda, ABD ve müttefiklerinin Asya Pasifik bölgesindeki askeri varlığını artırma çabalarına dikkat çekti.

Füze Fırlatma Görevleri

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikat kapsamında "Oniks", "Uran" ve "Kalibr" seyir füzelerinin fırlatıldığını duyurdu. Bu füzelerin fırlatılmasına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Okyanus-2024 Tatbikatının Detayları

Okyanus-2024 tatbikatı, Pasifik, Arktik, Akdeniz, Hazar ve Baltık sularında gerçekleştiriliyor. Tatbikata 90 binden fazla asker, 400'den fazla savaş gemisi ve denizaltı, 120'den fazla uçak ve helikopterle yaklaşık 7 bin askeri teçhizat katılıyor. Tatbikat, 16 Eylül'de sona erecek.

Büyük ölçekte düzenlenen bu tatbikat, Sovyetler Birliği döneminde de benzer şekilde gerçekleştirilmişti.