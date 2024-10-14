Rusya: Nükleer Silahların Azaltılması Müzakereleri İmkansızdır

Rusya'dan Nükleer Silah Müzakereleri Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, nükleer silahların azaltılması konusundaki müzakerelerin bu dönemde yapılamayacağını vurguladı.

Güvenlik Konuları Bir Bütün Olarak Ele Alınmalı

Peskov, başkent Moskovada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güvenlikle ilgili konular mevcut duruma göre bir bütün olarak ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Biden'ın Açıklamasına Yanıt Verdi

ABD Başkanı Joe Bidenın nükleer silahların azaltılması üzerine koşulsuz müzakereler önerisini değerlendiren Peskov, bu tür müzakerelerin "imkansız" olduğunu, çünkü ABD, İngiltere ve Fransa gibi nükleer güçlerin Rusya’ya karşı davranışlarının bu durumu zorlaştırdığını belirtti.

NATO'nun Genişlemesine Dikkat Çekti

Peskov, NATO'nun Rus sınırlarına doğru askeri altyapısını güçlendirdiğini ifade ederek, "Rusya hiçbir zaman NATO’ya doğru ilerlemedi; bu durum tam tersidir." dedi.

Ukrayna'daki Gerginlik

Peskov, NATO'nun "Steadfast Noon" yıllık nükleer tatbikatlarının Ukrayna'daki sıcak savaş bağlamında durumu daha da gerginleştirdiğini söyledi.

Moldova'ya Yönelik Suçlamalar Reddedildi

Moldovada yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamaları da kesin bir dille reddeden Peskov, "Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmiyoruz." dedi. Ayrıca, Moldova'da Rusya ile iyi ilişkiler kurmak isteyen vatandaşların ve siyasi partilerin var olduğunu ancak bunlara baskı yapıldığını da ekledi.