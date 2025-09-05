Rusya Savunma Bakanı Belousov, Halid Hafter ile Moskova'da Görüştü

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlu Halid Hafter ile Moskova'da bir araya geldi. Toplantıya ilişkin bilgi, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüşmede ele alınan konular

Belousov, Halid Hafter ile kardeşi Saddam Hafter'i yeni görevleri dolayısıyla tebrik etti ve Halife Hafter'e sağlık ile başarı dileklerini iletti. Belousov, Halife Hafter'in Vladimir Putin ile 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında Kızıl Meydan'da düzenlenen askeri geçit töreni sırasında görüştüğünü anımsattı.

Halid Hafter söz konusu Moskova ziyaretinin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, "Rusya’nın küresel istikrarın sağlanmasına yaptığı önemli katkıyı takdir ettik." ifadelerini kullandı. Görüşmede ayrıca Rusya-Libya ilişkileri ve Kuzey Afrika'daki durumun gelişimi gibi güncel konular ele alındı.

Atamalar ve görev geçmişi

Haberde yer verildiği üzere, Geçen ay Halife Hafter, oğlu Halid Hafter'i Abdurrazık en-Nazuri'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirmişti. Daha önce güvenlik birimlerinin komutanlığını üstlenen Halid Hafter, aynı zamanda Libya'nın doğusundaki 106'ncı Tugay'ın komutanlığını yapıyordu.

Halife Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i de 11 Ağustos'ta yardımcısı olarak atamıştı.