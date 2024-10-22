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Rusya Sudan'da Düşen Uçağı Araştırıyor

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, HDK'nin düşürdüğü ve içinde Rus vatandaşlarının bulunduğu iddia edilen kargo uçağını araştırıyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:52
Rusya Sudan'da Düşen Uçağı Araştırıyor

Rusya'nın Uçağı Araştırması Sürüyor

Rusya'nın Sudan'daki Büyükelçiliği, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düşürüldüğü öne sürülen kargo uçağının araştırıldığını duyurdu.

Olayın Ayrıntıları

Büyükelçilikten yapılan resmi açıklamada, "Mürettebatı arasında Rus vatandaşlarının da bulunduğu iddia edilen bir kargo uçağının düşürülmesiyle ilgili koşulların ortaya çıkarılması için Sudanlı yetkililerle temasa geçtik." şeklinde ifadeler yer aldı.

HDK'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, düşen uçağın Malha şehrinde bulunduğu ve mürettebatta Rus vatandaşlarının da yer aldığı belirtildi. Ayrıca, "Kazanın yaşandığı bölgenin Darfur'daki çatışmalarla dolu bir alan olması durumu daha karmaşık hale getiriyor." denildi.

HDK'nin İddiaları

20 Ekim'de HDK, Kuzey Darfur'un Malha şehrinde bir "yabancı uçağı" düşürdüğünü ve bu uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini öne sürdü. HDK, kaza edilen uçakta 10 kişiden 7'sinin yabancı kökenli, 3'ünün ise Sudanlı olduğu iddiasında bulundu. Ayrıca, uçağın sivillerin üzerine patlayıcı varil attığını ileri sürdüler.

Sosyal medya platformlarında yayımlanan bazı haberlerde, düşen uçağın HDK'ye ikmal yapmak amacıyla geldiği ve HDK tarafından yanlışlıkla vurulduğu ifade edildi.

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