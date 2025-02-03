Rusya, Suriye ile Tartus Üssü Üzerindeki Diyaloglarını Devam Ettirecek

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Önemli Açıklamalar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye ile Rusya'ya ait Tartus üssünün akıbeti konusunda diyaloğun sürdürüleceğini bildirdi. Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Peskov, "İstişare edilecek çok konu var." ifadesini kullandı.

Tartus Üssü İçin Diyalog Devam Edecek

Peskov, Rus heyetinin geçen hafta Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, tartışmanın sürdürüleceği konusunda mutabık kalındığını belirtti. Peskov, "Tartus'taki Rus üssünün akıbeti dahil olmak üzere tüm konularda diyaloğu sürdüreceğiz." dedi.

Korkunç Provokasyon: Kursk Bölgesindeki Saldırı

Peskov, Kursk bölgesinin Suca kentindeki bir yatılı okula düzenlenen füzelik saldırıyı "korkunç provokasyon" olarak nitelendirdi.

ABD ile Temaslar Hakkında Gelişme Yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ve Ukrayna ile temasların planlandığı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Planlama sürecimiz var. Temaslar konusunda yeni bir gelişme yok." şeklinde konuştu. Ayrıca, Trump'ın Ukrayna'daki başkanlık seçimi ile ilgili açıklamalarını da önemli bir fikir olarak değerlendirdi.

Zelenskiy'nin Görevi ve Müzakere Hakkı

Peskov, Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görevinin sona erdiğini savunarak, "Ukrayna Devlet Başkanının müzakere etme için hakkı olmadığı gerçeğinden hareket ediyoruz." dedi.

Patlamaya İlişkin Yorumlar

Moskova'da meydana gelen bir patlamayı değerlendiren Peskov, "Özel servisler, çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda herhangi bir yorum yapmamız mümkün gözükmüyor." şeklinde açıklamada bulundu.

Putin'in Ziyareti ve Hamas ile Görüşmeler

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'yı ziyaret edeceğini ve Hamas temsilcileriyle görüşme planı olmadığını belirtti.