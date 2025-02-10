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Rusya, Trump'ın Gazze Şeridi'ni Devralma Planını Dikkate Alıyor

Kremlin, Trump'ın Gazze planı hakkında detay beklediklerini açıkladı. Peskov, Filistinlilerin durumu için endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:46
Rusya, Trump'ın Gazze Şeridi'ni Devralma Planını Dikkate Alıyor

Kremlin, Trump'ın Gazze Şeridi'ni Devralma Planına Yönelik Açıklamada Bulundu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planıyla ilgili detay beklediklerini duyurdu.

Gazze'deki Durum Hakkında Endişeler

Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın planını değerlendirerek, "Eğer burada tutarlı bir eylem planı söz konusu ise, detayları beklemek lazım." dedi.

Gazze'de yaklaşık 1,2 milyon Filistinli yaşadığını hatırlatan Peskov, "Bu, en büyük soru. Bu insanlara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla devlet çözümü söz verildi. Burada çok soru var. Şimdilik detayları bilmiyoruz. Bu konuda biraz sabırlı olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Trump'ın Açıklamaları ve Filistinlilerin Geleceği

Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" duyurmuştu. Trump, Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleşmesinin daha iyi olacağını savundu.

ABD Başkanı ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" de ifade etti. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını ileri sürdü.

Ukrayna Savaşı ve İki Liderin Görüşmesi

Peskov, Trump'ın Putin ile Ukrayna Savaşı hakkında telefonda görüştüğüne dair bir soruya, "Böyle bir görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim." yanıtını verdi. Ayrıca, Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in karşılıklı ziyaretlerinde bulunacağı bilgisini de paylaştı.

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