Rusya'nın Ukrayna'daki İlerleyişi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Ukrayna'nın farklı bölgelerinde toplam 12 yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını bildirdi.

Harkiv ve Donetsk'teki Başarılar

Yapılan açıklamada, bu yerleşimlerden 1'inin Harkiv bölgesinde, 11'inin ise Donetsk bölgesinde bulunduğu bilgisi verildi. Ayrıca, bu süreçte 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen askeri faaliyetler hakkında bilgi paylaşıldı.

Yüksek Hassasiyetli Saldırılar

Ukrayna'nın askeri unsurlarına karşı yapılan saldırılarda yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldığı, bu saldırılar sonucunda enerji altyapısı, askeri havaalanı, demir yolu ulaşımı ve İHA kontrol merkezi gibi stratejik hedeflerin vurulduğu belirtildi. Ayrıca, operasyonlar sırasında 54 Ukraynalı askerin esir alındığı ifade edildi.

Askeri Kayıplar ve Zayiatlar

Açıklamada, Ukrayna ordusunun savaşın başlangıcından bu yana önemli kayıplar verdiği belirtilirken, toplamda 647 uçak, 283 helikopter, 35,119 İHA, 585 hava savunma sistemleri, 19,012 tank ve zırhlı araç ile çeşitli askeri araçların imha edildiği kaydedildi. Ayrıca, 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde kaybedilen asker sayısının 28,850 olduğu vurgulandı.