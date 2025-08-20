DOLAR
Rusya: Ukrayna'da NATO Askeri Barış Gücü Kabul Edilmeyecek

Medvedev, Ukrayna'da NATO askerlerinden oluşan barış gücünü ve bu tür güvenlik garantilerini Rusya'nın kabul etmeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 20:19
Medvedev'ten Macron ve NATO hamlelerine sert tepki

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da barış gücü olarak NATO askerlerini ve bu tür bir güvenlik garantisini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Medvedev, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrinden vazgeçmediğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak Medvedev, "Barış gücü olarak NATO birliklerine hayır. Rusya böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Macron'a yönelik sözlerinde ise Medvedev, "Galya horozu" benzetmesini kullanarak, "Ancak kısık sesli, zavallı kuş, kümesin kralı olduğunu kanıtlamak için ötmeye devam ediyor." dedi.

Bu gelişme, Avrupa Birliği liderlerinin 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki zirveye ilişkin durum değerlendirmesi sonrasında yaptığı, "Şimdi, NATO'nun 5. maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı." açıklamasıyla aynı döneme denk geldi.

