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Rusya, Ukrayna'da Patriot Hava Savunma Sistemlerini Vurdu

Rusya, Ukrayna'da iki Patriot fırlatıcısını hedef alarak imha ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:50
Rusya, Ukrayna'da Patriot Hava Savunma Sistemlerini Vurdu

Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da kullanılan ABD yapımı iki adet Patriot uzun menzilli hava savunma füze fırlatıcısının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyon Detayları

Bakanlıktan gelen açıklamada, Rus ordusunun sağladığı hava desteği ile insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna'daki hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların detayları paylaşıldı.

Bu operasyonlar sırasında ABD üretimi AN/MSQ-104 savaş kontrol kabini, AN/MPQ-65 çok işlevli radar istasyonu ve iki adet Patriot hava savunma füze fırlatıcısının imha edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın Hava Savunma Performansı

Ayrıca, Rusya'nın açıklamasında, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin, ABD yapımı 6 HIMARS füzesini düşürdüğü ve özellikle 205 adet insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği ifade edildi. Bu insansız hava araçlarının 96'sının, özel askeri operasyon alanı dışında imha edildiği vurgulandı.

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