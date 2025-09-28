Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerini uzun menzilli silahlarla vurduk
Bakanlık açıklaması: Hedeflere tam isabet sağlandığı belirtildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerini gece boyunca uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile vurduklarını bildirdi.
Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine dair bilgi verildiği; saldırıların havadan ve denizden yoğun şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.
Metinde, saldırı hedefine ulaştığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu vurgulandı.
Bakanlık ayrıca, gece boyunca Ukrayna'ya ait 41 İHA'nın çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.