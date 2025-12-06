Hatay'da 7 Yeni Coğrafi İşaret: Ali Nazik ve Hatay Sarısı İpeği Tescillendi

Hatay'da 7 Yeni Coğrafi İşaret Tescillendi

Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan gastronomi şehri Hatay'da, damak çatlatan 6 lezzet ile Hatay Sarısı İpeği Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Bölgedeki tescilli ürün sayısı, yapılan çalışmalar sonucunda 5 Şubat 202357'ye çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaraların sarılma süreci devam ederken, kültürel ve gastronomik değerlerin korunması da öncelik haline geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle başlayan ihya çalışmaları kapsamında, Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde coğrafi işaret süreçleri hızlandırıldı.

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen yöresel ürünler şunlar: Ali Nazik, Antakya Ekmek Oruğu, Ispanaklı Börek, Zeytin Salatası, Halavet Kebabı, Sakal Kaldıran Tatlısı ve Hatay Sarısı İpeği. Bu tesciller, Antakya ilçesi Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna duyuruldu.

Vali Masatlı: Coğrafi işaret sayımız 57'ye yükseldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat öncesi coğrafi işaret sayısının 25 olduğunu belirterek, "6 Şubat’ta 25 coğrafi işareti vardı, bugün almış olduğumuz 7 coğrafi işaretle birlikte coğrafi işaret sayımız 57’e yükseldi. İnşallah müracaat ettiğimiz coğrafi işaretler var. Onlar da bittiğinde bu rakamı biz 135’e çıkaracağız" dedi. Masatlı, kentin değerlerinin gelecek kuşaklara miras olarak aktarılmasının milli bir mesele olduğunu vurguladı ve tescillerin ulusal ve uluslararası tanınırlık çalışmalarının başladığını aktardı.

Başkan Öntürk: Hedef Türkiye birinciliği

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın zengin tat ve kültür mirasına dikkat çekerek, bu tescillerin kentin geleceği için önemli olduğunu söyledi: "İnşallah bu 7 tescille beraber tescil sayılarımızı artırarak Türkiye’de birinci olacağız." Öntürk, turizm master planının tamamlandığını ve gastronomi ile turizmin Hatay'ı uluslararası alanda ön plana çıkaracağını belirtti.

İl Müdürü Örgüt: Afet sonrası 32 ürüne tescil sağlandı

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, "Sayın Valimiz Mustafa Masatlı’ın talimatları ile asrın felaketinden sonra coğrafi işaret çalışmalarına başladık" diyerek süreci anlattı. Örgüt, Hatay mutfağında 600’den fazla yemek ve tat bulunduğunu, bunları Türkiye ve dünyaya tanıtmak için coğrafi işaret çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, "Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre Türkiye'de bugün itibariyle bin 788 coğrafi işaret ürün bulunmaktadır; coğrafi işarette Türkiye’de yapılan başvuru sayısı 858'dir. Hatay bugün itibariyle 57 coğrafi işaretli ürünle Türkiye'de 5'inci sıradadır" ifadelerini kullandı.

Tanıtım programı ve tescil süreci, Hatay'ın zengin gastronomi mirasını koruma ve tanıtma çabalarının somut bir adımı olarak öne çıkıyor.

