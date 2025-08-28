Rusya: Ukrayna'nın Saldırılarında 102 İHA Düşürüldü

Bakanlık gece operasyonuna ilişkin detayları paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 102 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Moskova saatiyle 23.00'ten bu sabah 07.00'ye kadar süren saldırılarda Rus hava savunma sistemlerinin toplam 102 uçak tipi İHAyı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların bölgelere göre dağılımı şu şekilde verildi: Karadeniz üzerinde 22, Rostov bölgesinde 21, Samara bölgesinde 21, Krasnodar bölgesinde 18, Kırım üzerinde 11, Voronej bölgesinde 3, Saratov bölgesinde 3, Volgograd bölgesinde 2 ve Azak Denizi üzerinde 1 İHA.

Açıklamada, ölen ve yaralanan olmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan, Krasnodar Bölgesi Operasyonel Karargahı yetkilileri, İHA parçalarının düşmesi sonucu Kuban'ın Severskiy bölgesindeki rafineri tesisinde yangın çıktığını, ayrıca Gelincik'te orman yangını başladığını bildirdi.

Ayrıca sosyal medya hesaplarında, Krasnodar bölgesindeki Afipskiy ve Samara bölgesindeki Novokuybışevskiy petrol rafinerilerinde yangın çıktığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.