DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.483,48 -0,17%
BITCOIN
4.643.371,72 -0,74%

Rusya: Ukrayna'nın Saldırılarında 102 İHA Düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 23.00-07.00 arası Ukrayna saldırılarında 102 İHA'nın düşürüldüğünü ve bazı bölgelerde yangın çıktığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:44
Rusya: Ukrayna'nın Saldırılarında 102 İHA Düşürüldü

Rusya: Ukrayna'nın Saldırılarında 102 İHA Düşürüldü

Bakanlık gece operasyonuna ilişkin detayları paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 102 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Moskova saatiyle 23.00'ten bu sabah 07.00'ye kadar süren saldırılarda Rus hava savunma sistemlerinin toplam 102 uçak tipi İHAyı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların bölgelere göre dağılımı şu şekilde verildi: Karadeniz üzerinde 22, Rostov bölgesinde 21, Samara bölgesinde 21, Krasnodar bölgesinde 18, Kırım üzerinde 11, Voronej bölgesinde 3, Saratov bölgesinde 3, Volgograd bölgesinde 2 ve Azak Denizi üzerinde 1 İHA.

Açıklamada, ölen ve yaralanan olmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan, Krasnodar Bölgesi Operasyonel Karargahı yetkilileri, İHA parçalarının düşmesi sonucu Kuban'ın Severskiy bölgesindeki rafineri tesisinde yangın çıktığını, ayrıca Gelincik'te orman yangını başladığını bildirdi.

Ayrıca sosyal medya hesaplarında, Krasnodar bölgesindeki Afipskiy ve Samara bölgesindeki Novokuybışevskiy petrol rafinerilerinde yangın çıktığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AA Editör Masası'nda
3
MSB: Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güvenliğiyle Doğrudan Bağlı
4
MSB: Türkiye, Suriye Hükümetinin Birlik ve Bütünlüğünü Destekleyecek
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evinde Esir Takası Talep Etti
6
Suriyeli Halit'in Çağrısı Karşılandı: Türk Kızılay Evi Onardı
7
İsrail, Ramazan'ın Başlangıcında Batı Şeria'da 11 Evi Yıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım