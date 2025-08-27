DOLAR
Rusya ve Çin Denizaltıları Asya-Pasifik'te İlk Ortak Tatbikatı Gerçekleştirdi

Rusya ve Çin denizaltıları, "Deniz Etkileşimi-2025" kapsamında Japonya Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde Asya-Pasifik'te ilk ortak tatbikatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:28
Rusya ve Çin Denizaltıları Asya-Pasifik'te İlk Ortak Tatbikatı Gerçekleştirdi

Tatbikatın Ayrıntıları

Rusya ve Çin denizaltıları, Asya-Pasifik bölgesinde ilk kez ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Pasifik Filosundan yapılan yazılı açıklamada, Rus denizaltılarının bölgedeki devriye görevlerinin Ağustos başında başladığı belirtildi.

Devriye görevlerinin ardından Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin katıldığı, "Deniz Etkileşimi-2025" adlı tatbikatın düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bunun ardından Rusya ve Çin denizaltılarının ilk defa Japonya Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirdiği kaydedildi.

Geçmiş İşbirlikleri

Rusya ve Çin, ilk ortak askeri tatbikatını 2005 yılında Sarı Deniz'de gerçekleştirmişti. İki ülke, 2012'den bu yana çeşitli bölgelerde tatbikat yapıyor.

