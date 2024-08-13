Rusya ve Filistin Arasındaki Barış Görüşmeleri

Putin ve Abbas'tan Barış Mesajları

Rusya'nın lideri Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği toplantıda, bölgede kalıcı ve güvenilir bir barış için Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Barışçıl Çözüm ve Filistin Devleti

Putin, Moskova'daki başkanlık rezidansında Abbas ile yaptığı görüşmede, "Filistin meselesinin barışçıl bir şekilde çözümlenmesini ve tam teşekküllü bir Filistin devletinin kurulmasını savunuyoruz," ifade etti. Putin, Arap dünyası ile Filistin konusundaki ilişkilerin önemine de dikkat çekti.

Putin, "Filistin'deki insani krizden derin üzüntü duyuyoruz. Bu süreçte elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu. BM verilerine göre, son saldırılarda yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, BM'nin Filistin devletinin kurulması konusunda yetersiz kaldığını vurgulayarak, "BM, ABD’nin etkisiyle Filistin halkının haklarının korunmasını sağlayacak bir adım atamamıştır," dedi.

Aralarındaki diyalog ve işbirliğinin önemine dikkat çeken Abbas, "Filistinlilerin, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'ten zorla yerinden edilmesine karşı çıkıyoruz. Rusya'nın desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum," şeklinde ifadeler kullandı.

Abbas, ayrıca, "Rusya, Filistin halkının en yakın dostlarından biridir," diyerek, ikili ilişkilerin her seviyede devam ettiğini belirtti.