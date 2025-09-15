Rusya: Zaporijya'da Olgovskoye Yerleşimini Ele Geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya'da Olgovskoye yerleşiminin ele geçirildiğini ve son 24 saatte 82 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:08
Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi. Açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, saldırılar sonucunda Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 82 insansız hava aracının (İHA)'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Novonikolayevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

