Rusya: Zaporijya'da Olgovskoye Yerleşimini Ele Geçirdik
Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi. Açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, saldırılar sonucunda Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 82 insansız hava aracının (İHA)'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Novonikolayevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.