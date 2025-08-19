DOLAR
Rutte: 30 Ülke Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri Üzerinde — ABD Katılmak İstiyor

Rutte, Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin Ukrayna için güvenlik garantileri çerçevesi üzerinde çalıştığını ve ABD'nin bu girişime katılmak istediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 03:28
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 03:28
Mark Rutte, toplantı sonrası Fox News'e konuştu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin Ukrayna için bir güvenlik garanti çerçevesi üzerinde çalıştığını ve ABD'nin bu girişime katılmak istediğini açıkladı.

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmenin ardından Amerikan Fox News kanalına değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin ele alındığını söyledi.

Rutte, son aylarda İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde yürütülen çalışmalarda Japonya ve Avustralya dahil olmak üzere 30 ülkenin bu güvenlik çerçevesini tartıştığını belirtti. ABD'nin çerçeveye dahil olma isteğini de aktaran Rutte, Washington'un rolünün detaylarının ilerleyen günlerde konuşulacağını ifade etti.

Rutte, Trump'ın Vladimir Putin ile kurduğu diyalog sayesinde sürecin ilerlediğini vurgulayarak görüşmeyi "çıkmazdan kurtarma" ve aynı zamanda Rusya'ya "baskı kurma" çabası olarak nitelendirdi. Rutte, bugünün "çok başarılı" geçtiğini kaydetti.

Rutte, Trump'ın Putin'i üçlü toplantı öncesi Zelenskiy ile görüşmeye ikna ettiğini, tarafların bu görüşmenin nerede yapılacağına karar vereceğini aktardı.

Ukrayna'nın NATO üyeliğinin mevcut görüşmelerin konusu olmadığını belirten Rutte, "2024 zirvesinden bu yana NATO'nun resmi tutumu, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin geri dönüşü olmayan bir yol olduğu yönünde ancak burada tartıştığımız konu NATO üyeliği değil. Burada tartıştığımız konu, Ukrayna için (NATO'nun) 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri." dedi.

Rutte, toplantıda Ukrayna'nın toprak tavizleri konusunun ele alınmadığını, önümüzdeki günlerde güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ve daha sonra bugün görüştüğü liderlerle çevrim içi toplantı yapacaklarını, bunun ardından da ABD-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi için hazırlık yapılacağını söyledi.

Toplantıya Beyaz Saray'da, Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macron, Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Not olarak, Trump 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş ve nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

