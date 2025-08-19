Rutte'den Erdoğan'a Telefon: Ukrayna-Rusya Barış Süreci Görüşü

Rutte'den Erdoğan'a telefon
Görüşmenin odağı: Ukrayna-Rusya barış süreci
NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.
NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.
Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı
SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025