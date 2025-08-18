DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,67 0,04%
ALTIN
4.382,34 -0,04%
BITCOIN
4.756.533,92 -0,07%

Rutte: Trump'ın Güvenlik Garantilerine Katılma Sözü Dönüm Noktası

NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'ın güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunu söylemesinin 'büyük bir adım' ve 'dönüm noktası' olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 22:15
Rutte: Trump'ın Güvenlik Garantilerine Katılma Sözü Dönüm Noktası

Rutte: Trump'ın güvenlik garantilerine katılma sözü 'her şeyi değiştirir'

NATO Genel Sekreteri'nden güçlü değerlendirme

NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Trump'a doğrudan hitaben yaptığı açıklamada, Trump'ın güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunu ifade etmesinin önemine vurgu yaptı.

"(ABD Başkanı Trump'a) Güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunuzu söylediniz. Bu büyük bir adım, gerçekten dönüm noktası. Her şeyi değiştirir"

Rutte'nin bu sözleri, güvenlik garantileri konusunda atılan adıma yüksek değer biçtiğini gösteriyor ve NATO ile transatlantik ilişkilerde olası bir kırılma noktasına işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri