Rutte: Trump'ın Güvenlik Garantilerine Katılma Sözü Dönüm Noktası

Rutte: Trump'ın güvenlik garantilerine katılma sözü 'her şeyi değiştirir'

NATO Genel Sekreteri'nden güçlü değerlendirme

NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Trump'a doğrudan hitaben yaptığı açıklamada, Trump'ın güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunu ifade etmesinin önemine vurgu yaptı.

"(ABD Başkanı Trump'a) Güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunuzu söylediniz. Bu büyük bir adım, gerçekten dönüm noktası. Her şeyi değiştirir"

Rutte'nin bu sözleri, güvenlik garantileri konusunda atılan adıma yüksek değer biçtiğini gösteriyor ve NATO ile transatlantik ilişkilerde olası bir kırılma noktasına işaret ediyor.