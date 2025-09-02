Rutte: Von der Leyen'in Uçağına Olası Rus Müdahalesi Çok Ciddi

Lüksemburg'da ortak basın toplantısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağının muhtemel Rus müdahalesiyle karşılaşmasıyla ilgili endişeleri "çok ciddiye aldıklarını" açıkladı.

Rutte, Luc Frieden ve Yuriko Backes ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, von der Leyen'in 31 Ağustos'ta Bulgaristan ziyaretinde uçağına yönelik muhtemel müdahale sonucu GPS erişimini kaybetmesine ilişkin değerlendirme yaptı.

"Çok ciddiye alıyoruz. NATO'nun hibrit, siber saldırı gibi konularda öne çıkmasının ve bu alanda gerçekten daha etkili olmak için politikalar üzerinde anlaşmaya varmamızın nedeni tam da bu."

"Sizi temin ederim ki bununla mücadele etmek, bunu önlemek ve bir daha yapmamalarını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen'in uçağı GPS erişimini kaybettikten sonra sorunsuz bir şekilde indi. Bulgar yetkililer, müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini açıklamıştı.

AB'den tepki

Arianna Podesta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tehdit ve yıldırmanın Rusya'nın düşmanca eylemlerinin düzenli bir parçası olduğunun farkındayız. Bu durum, savunma kabiliyetlerimizi artırma ve Ukrayna'ya destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Rutte'nin sözleri, NATO'nun hibrit ve siber tehditlere karşı daha etkin politikalar geliştirme yönündeki kararlılığını ve bu tür olayların önlenmesi için yürütülen çalışmaları vurguluyor.