Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi: İktidar Vizyonu ve Yeni Genel Başkan

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Tarihi Anlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partinin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı açıklamalarda, kongre sonrası partinin şahlanış sürecine gireceğini ve en kısa sürede iktidara ulaşacaklarını vurguladı. Kongre, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede Öğretmenlere Kutlama ve Tarihi Vurgular

Karamollaoğlu, konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı. Tarihi bir dönemde tarihi bir kongre yaptıklarını dile getirerek, yaşanabilir bir Türkiye ve adil bir dünya hedeflerine yönelik yeni bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Karamollaoğlu, geçmişte yaşadıkları zorluklara da değinerek, "Partimiz kapatıldı, mekanlarımız değişti; ama ne yolumuzdan ne istikametimizden ne de inancımızdan taviz vermedik. Saadet Partisi, her koşulda hakkı savunan bir partidir" şeklinde konuştu.

Yeni Dönemin Başlangıcı: Mahmut Arıkan

Temel Karamollaoğlu, genel başkanlık görevine son verirken, yeni genel başkan olarak Mahmut Arıkan'ın isminin önerildiğini açıkladı. "Arıkan, gençliği ve dinamizmi ile partimizi ileri noktalara taşıyacak" diyen Karamollaoğlu, genel başkanlık sürecinde kendisine destek olan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Aday Adayları ve Süreç

Kongrede genel başkanlık için üç isim öne çıktı: Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, Parti Sözcüsü Birol Aydın ve eski genel başkan Mustafa Kamalak. Parti tüzüğüne göre, genel başkan adayı olabilmek için parti üyesi olmak ve delegelerin en az %15’inin onayını almak gerekiyor.

Kongrede Siyasi Temaslar

Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir gibi isimler de katılarak, siyasi birlikteliklerin önemine dikkat çekti.

Karamollaoğlu, ayrıca Saadet Partisi dışındaki siyasi yapıların Türkiye’nin mevcut sorunlarını çözme kapasitesine sahip olmadığını ifade etti ve kongre sonrası partinin şahlanış sürecine gireceğini yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu (sağda) da katıldı.

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu (sağda) da katıldı.