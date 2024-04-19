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Saadet Partisi, Algida protestosuna katılan ilkokul öğrencilerine dondurma ikram edecek!

İstanbul Ümraniye’deki bir ilkokulda öğrencilerin Algida dondurma kamyonunu protesto etmelerinin ardından, Saadet Partisi’nin çocuklara dondurma dağıtma kararı alması dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 21:45
Saadet Partisi, Algida protestosuna katılan ilkokul öğrencilerine dondurma ikram edecek!

İstanbul Ümraniye'deki Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda öğrenciler, İsrail'i desteklediği iddia edilen Algida markasının dondurma kamyonunu cesurca protesto etti. 

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olayın ardından Saadet Partisi, öğrencilere destek verme kararı aldı. 

İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, protesto eden miniklerin yanında olduğunu belirterek, önümüzdeki hafta tüm okulun öğrenci, öğretmen ve velilerine dondurma ikram edeceklerini duyurdu. 

Minik bedenlerin büyük yürekleriyle ortaya koyduğu bu cesur davranış, toplumsal duyarlılığın ve dayanışmanın güzel bir örneği olarak öne çıkıyor.

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