Saadet Partisi, Algida protestosuna katılan ilkokul öğrencilerine dondurma ikram edecek!

İstanbul Ümraniye'deki Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda öğrenciler, İsrail'i desteklediği iddia edilen Algida markasının dondurma kamyonunu cesurca protesto etti.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olayın ardından Saadet Partisi, öğrencilere destek verme kararı aldı.

İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, protesto eden miniklerin yanında olduğunu belirterek, önümüzdeki hafta tüm okulun öğrenci, öğretmen ve velilerine dondurma ikram edeceklerini duyurdu.

Bazen koskoca ülkelerin yapamadığını minik bedenli koca yürekliler yapar.

Gurur duydum helal size be



Önümüzdeki hafta bu okuldaki tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize dondurma ikramımız olacak. Okul çıkışı görüşmek üzere arkadaşlar pic.twitter.com/GgxovJWDQo — Ömer Faruk YAZICI (@omerfarukyaz) Nisan 19, 2024

Minik bedenlerin büyük yürekleriyle ortaya koyduğu bu cesur davranış, toplumsal duyarlılığın ve dayanışmanın güzel bir örneği olarak öne çıkıyor.