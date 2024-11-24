Saadet Partisi'nin Yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan Oldu

Saadet Partisi'nde Yeni Dönem: Mahmut Arıkan Genel Başkan
Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde önemli bir değişim yaşandı. Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, yapılan seçimler sonucunda partinin yeni genel başkanı seçildi.
Kongrenin Detayları ve Seçim Süreci
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, gündem maddeleri görüşüldü ve ardından yeni genel başkanlık için oylamaya geçildi. Kongrede, Parti Sözcüsü Birol Aydın ve eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak da genel başkanlık için adaylıklarını açıkladı. Delegeler, aday belirlemek amacıyla imza topladı ve bu süreç, partinin tüzüğüne uygun bir şekilde ilerledi.
Adaylar Arıkan ve Aydın'ın, delege tam sayısının en az yüzde 15'inin desteğini alması gerekti. Yapılan oylama sonucunda, geçerli 1026 oydan 823 Seçim sonrası büyük bir coşku yaşanırken, Arıkan’ın liderliğinde Saadet Partisi’nin yeni vizyonunun şekilleneceği merakla bekleniyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Seçim sonrası büyük bir coşku yaşanırken, Arıkan’ın liderliğinde Saadet Partisi’nin yeni vizyonunun şekilleneceği merakla bekleniyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.