Saadet Partisi'nin Yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan Oldu

Saadet Partisi'nde Yeni Dönem: Mahmut Arıkan Genel Başkan

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde önemli bir değişim yaşandı. Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, yapılan seçimler sonucunda partinin yeni genel başkanı seçildi.

Kongrenin Detayları ve Seçim Süreci

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, gündem maddeleri görüşüldü ve ardından yeni genel başkanlık için oylamaya geçildi. Kongrede, Parti Sözcüsü Birol Aydın ve eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak da genel başkanlık için adaylıklarını açıkladı. Delegeler, aday belirlemek amacıyla imza topladı ve bu süreç, partinin tüzüğüne uygun bir şekilde ilerledi.