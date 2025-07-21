DOLAR
40,39 0,1%
EURO
47,21 -0,12%
ALTIN
4.401,84 -1,2%
BITCOIN
4.790.671,82 -0,34%

Saadet Partisi, Yeşilay ile Bağımlılıkla Mücadele İçin Güç Birliği Yaptı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'i ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele yöntemlerini görüştü.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 16:56
Saadet Partisi, Yeşilay ile Bağımlılıkla Mücadele İçin Güç Birliği Yaptı

Saadet Partisi Yeşilay’a Ziyaret Gerçekleştirdi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'i makamında ziyaret etti. Ziyaret, bağımlılıkla mücadele alanındaki önemli çalışmaları ele almak amacıyla gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadelede İşbirliği

Partiden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, gençler arasında artış göstermeye başlayan madde bağımlılığı, dijital bağımlılık ve sanal kumar gibi tehditler hakkında geliştirdikleri çözüm önerileri ve sahada edindikleri gözlemler paylaşıldı.

Toplumsal Etki ve Siyasetin Rolü

Sinan Tekin, ziyarette bağımlılığın sadece bireyleri değil, tüm toplumu etkileyen bir sorun olduğunu vurgulayarak, siyaset kurumunun bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Tekin, "Yeşilay gibi köklü bir kuruluşla ortak bir irade ortaya koymak, mücadeleyi daha da güçlü kılacaktır," dedi.

Yeşilay'dan Eğitim ve Rehabilitasyon Bilgileri

Yeşilay Genel Başkanı Dinç ise, kurumun yürüttüğü eğitim, farkındalık ve rehabilitasyon faaliyetleri hakkında Tekin’e bilgi verdi. Dinç, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine yönelik geliştirilen projelerin önemini vurguladı ve bu projelerin etkisini artırmak için kurumlar arası işbirliğinin şart olduğunu ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin (sağda), Yeşilay Genel...

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin (sağda), Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'i (solda) makamında ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin (sağda), Yeşilay Genel...

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin (sağda), Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'i (solda) makamında ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vahap Seçer, Muhittin Böcek'i Cezaevinde Ziyaret Etti
2
Esenyurt'ta Kazan İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Bingöl'de Hayırsever İş İnsanı 8 Derslikli Okul Yaptıracak
4
Saadet Partisi, Yeşilay ile Bağımlılıkla Mücadele İçin Güç Birliği Yaptı
5
Antalya'da Nitelikli Dolandırıcılık: Zanlı Tutuklandı
6
Yargıtay Başsavcısı Şentürk, Azerbaycan Başsavcısı Aliyev'i Ağırladı
7
Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!