Saadet Partisi, Yeşilay ile Bağımlılıkla Mücadele İçin Güç Birliği Yaptı

Saadet Partisi Yeşilay’a Ziyaret Gerçekleştirdi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'i makamında ziyaret etti. Ziyaret, bağımlılıkla mücadele alanındaki önemli çalışmaları ele almak amacıyla gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadelede İşbirliği

Partiden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, gençler arasında artış göstermeye başlayan madde bağımlılığı, dijital bağımlılık ve sanal kumar gibi tehditler hakkında geliştirdikleri çözüm önerileri ve sahada edindikleri gözlemler paylaşıldı.

Toplumsal Etki ve Siyasetin Rolü

Sinan Tekin, ziyarette bağımlılığın sadece bireyleri değil, tüm toplumu etkileyen bir sorun olduğunu vurgulayarak, siyaset kurumunun bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Tekin, "Yeşilay gibi köklü bir kuruluşla ortak bir irade ortaya koymak, mücadeleyi daha da güçlü kılacaktır," dedi.

Yeşilay'dan Eğitim ve Rehabilitasyon Bilgileri

Yeşilay Genel Başkanı Dinç ise, kurumun yürüttüğü eğitim, farkındalık ve rehabilitasyon faaliyetleri hakkında Tekin’e bilgi verdi. Dinç, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine yönelik geliştirilen projelerin önemini vurguladı ve bu projelerin etkisini artırmak için kurumlar arası işbirliğinin şart olduğunu ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin (sağda), Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'i (solda) makamında ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin (sağda), Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'i (solda) makamında ziyaret etti.