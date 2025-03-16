Şabak Direktörü Bar, Netanyahu'yu 'Kişisel' Davranmakla Suçladı

İsrail Şabak Direktörü Ronen Bar, Başbakan Netanyahu'yu görevini kişisel nedenlerle hedef almakla suçladı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:38
Şabak Direktörü Bar, Netanyahu'yu 'Kişisel' Davranmakla Suçladı

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından görevden alınacağı duyurusunun ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bar, Netanyahu'yu "kişisel" davranmakla suçladı ve bu durumun kamu yararı ile çeliştiğini belirtti.

İsrail devlet televizyonu Kanın haberine göre, Bar, "Görevden alınmamın 7 Ekim'e dayanmadığı açıktır." şeklinde konuştu. Ayrıca, Bar, Netanyahu'nun kendisinden kaynaklanan güven eksikliği ile ilgili iddialarına da değinerek, "Kamu yararıyla çelişen kişisel bir güven görevi beklentisi yanlıştır." ifadesini kullandı.

7 Ekim olayına dair sorumluluğunun bilincinde olduğunu vurgulayan Bar, "Soruşturma, örgütün uyarılarının siyasi kademe tarafından uzun süre ve kasıtlı olarak göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır." dedi. Bu bağlamda, Bar, sadece ordu ve iç istihbarat değil, aynı zamanda hükümetin ve Netanyahu'nun da sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma niyeti, son günlerde yaşanan güven sorunları ile ilişkili. Başbakan, Bar'ın güvenilirliğini sorgularken, bazı muhalifler ise Netanyahu'nun 7 Ekim sorumluluğunu güvenlik birimlerine yıkmaya çalıştığını öne sürdü. Neticede, Bar'ın görevden alınmasıyla ilgili kabine toplantısının çarşamba gerçekleşeceği bildirildi.

Son olarak, Bar, yerine geçebilecek adayların en iyi şekilde hazırlanması için güçlü bir yükümlülük hissettiğini belirtti.

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